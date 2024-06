Ein zweischneidiges Wahlergebnis Europa ist gestärkt, aber es bleibt gefährdet

Der Schock, den die AfD als stärkste Kraft in allen ostdeutschen Ländern auslöste, ist auf europäischer Ebene ausgeblieben. Die Christdemokraten konnten ihre Position als stärkste Kraft ausbauen und werden in den nächsten Wochen noch sehr viel mehr Mandate bekommen, wenn die neu gewählten demokratischen Kräfte ihre Abgeordnete in der Mitte verankern. Es gibt viele gute Nachrichten: Dass die Polen erstmals wieder die Christdemokraten vor PiS platzierten, dass in Ungarn jede dritte Stimme bei der neuen bürgerlichen Alternative zum Putin-Freund Viktor Orbán landete, oder dass in den Niederlanden Rot-Grün vor den Wilders-Kräften ins Ziel kam. Wenn es die pro-demokratischen und pro-europäischen Kräfte richtig anstellen, können sie gestärkt an die Neuaufstellung der europäischen Institutionen gehen.