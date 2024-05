Carola Rackete, Spitzenkandidatin der Linken Mit dem Druck der Straße

Die Straße ist Racketes Terrain – auch im Europa-Wahlkampf. Besser als jedes Büro. Und besser als jede Kapitänskajüte. „Wenn man die Zivilgesellschaft gut vertreten will, muss man vor allem viel unterwegs sein, mit den Menschen sprechen. Nur im Parlament herumzusitzen und sich mit anderen Abgeordneten auszutauschen, das reicht nicht. Also raus aus der parlamentarischen Blase!“, betont die Spitzenkandidatin. Draußen ist der Protest. So unterstützte sie beispielsweise die Aktionen Hunderter Demonstranten gegen Pläne des US-Elektroautokonzerns Tesla, sein Werk in Grünheide vor den Toren von Berlin um einen Güterbahnhof und Logistikhallen zu erweitern. Sie freut sich darüber, dass seit dem Austritt von Sahra Wagenknecht 4500 neue Mitglieder in die Linke eingetreten sind. Von der Stelle kommt die Partei in Umfragen aber nicht, sie dümpelt weiter bei zwei bis vier Prozent.