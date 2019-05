Debatte der EU-Spitzenkandidaten : „Ich bin die Ausreden leid“

Das TV-Duell der Europakandidaten wurde am Mittwochabend übertragen. Foto: AP/Francisco Seco

Brüssel Nächste Woche ist Europawahl - und der Kampf gegen den Klimawandel hat sich in den vergangenen Wochen zum Topthema im Wahlkampf entwickelt. Beim Kandidatenduell wird klar: Die Ansätze sind verschieden.

Der Kampf für den Klimaschutz sorgt im Wahlkampf für die Europwahl kommende Woche für Zündstoff. Die Grünen und Sozialdemokraten forderten bei einer Debatte der Spitzenkandidaten am Mittwoch in Brüssel einen deutlich stärkeren Einsatz gegen den Klimawandel, der Konservative Manfred Weber warnte vor Jobverlusten. Im Ziel, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden müsse, stimme er mit den anderen Parteien überein, sein Weg sei jedoch ein anderer. „Ich glaube an Innovation“, sagte Weber, der EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im Amt folgen möchte.