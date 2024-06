EU-Rechnungshof Europas sichere Gasversorgung hat Lecks

Inzwischen sind verschiedene Vorkehrungen getroffen worden, um eine Wiederholung zu vermeiden. Doch bei genauerem Hinsehen fand der Rechnungshof Anlässe für Zweifel. So ist die Gaspreisbremse, die die EU nach langem Tauziehen beschlossen hat, an zwei Auslösepunkte geknüpft: Die Einmonatskontrakte für Gas an der einschlägigen niederländischen Börse müssen 180 Euro pro Megawattstunde überschreiten und dabei um 35 Euro über dem globalen Referenzpreis für Flüssiggas liegen. Freilich hat sich eine Bewegung weg von der niederländischen Börse entwickelt, sodass sich die Märkte von den Fixpunkten der Gaspreisbremse lösen, es teilweise sogar Verabredungen gibt, die Folgen einer solchen Bremse zu unterlaufen.