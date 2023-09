“Regime nicht länger stabilisieren“ Europas Iran-Strategie vor einer radikalen Wende?

Noch ist das offizielle Europa allen Sanktionslisten zum Trotz auf den alten Gleisen unterwegs. Erst vor wenigen Tagen machte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Rande der UN-Versammlung in New York dem iranischen Außenminister Hossein Amir-Abdollahian seine Aufwartung. Fernsehbilder zeigen, wie er ihm freundschaftlich auf die Schulter klopft - obwohl Borrell kurz zuvor bestätigte, dass der Iran einen EU-Diplomaten seit vielen Monaten als Geisel in Haft hält. Hessens Europa-Staatssekretär Uwe Becker ergänzt mit dem Hinweis, dass ein von iranischen Agenten entführter Deutscher in Teheran in der Todeszelle sitzt.