Wegen Korruptionsaffäre bei EU CDU-Europarlamentarier fordert Prüfung der Gas-Verträge mit Katar

Nach Bekanntwerden des EU-Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit Katar hat der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke von der Bundesregierung eine Überprüfung der Gas-Lieferverträge mit Katar gefordert. „Wir müssen uns die Frage stellen, ob der Westen mit seinen Milliarden Euro für Gaskäufe dieses korrupte Regime am Golf weiter unterstützen will, oder ob die Geschäftsbeziehungen aufgrund der aktuellen Situation nicht besser eingefroren werden“, erklärte Radtke am Montag.