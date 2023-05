Europarede zum Europatag Scholz – der Spätzünder von Straßburg

Die abgehoben-abgeklärte Sprache der Grundsatzrede mit ihrer dezenten Gestik wird plötzlich leidenschaftlich. „Wirklich peinlich“, nennt Scholz nun, dass die Westbalkan-Staaten nach all den Jahren noch nicht in der EU seien und appelliert direkt an einzelne Parteivertreter im Saal, mit ihm an einem Strang zu ziehen. Er will die Reformen der EU nun „wirklich zustande bringen“, weil die Europäer in einer Welt von zehn Milliarden Menschen sonst nur noch „belanglos“ seien. Entschieden wehrt er sich gegen den Vorwurf, bei der Militärhilfe für die Ukraine zu zögerlich gewesen zu sein. Das sei alles „behutsam mit Freunden und Partnern abgestimmt“ gewesen und habe dazu geführt, dass Deutschland bei den Waffenlieferungen Vorreiter sei und dies auch bleiben werde.