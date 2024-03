„Wachsende Ungleichheit“ Europarat fordert im Kampf gegen Armut mehr Einsatz von Deutschland

Der Europarat hat von Deutschland mehr Anstrengungen im Kampf gegen Armut gefordert. In einem Bericht des Rates, der an diesem Dienstag veröffentlicht wird, ist von „wachsender Ungleichheit“ in der Bundesrepublik die Rede, in der das hohe Maß an Armut und sozialer Ausgrenzung in keinem Verhältnis zum Reichtum stehe.