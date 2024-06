Neuer Bericht Antisemitismus und Anfeindung von Muslimen nehmen Europarat zufolge zu

Der Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober und der nachfolgende Krieg im Gazastreifen haben in Europa zu einem Anstieg von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit geführt. Das geht aus dem am Donnerstag in Straßburg veröffentlichten Jahresbericht der Europarats-Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) hervor. Demnach wurden in manchen Ländern in den drei Monaten nach dem 7. Oktober mehr antisemitische Übergriffe gemeldet als sonst in einem ganzen Jahr. Auch Hassäußerungen gegen Muslime hätten sich teils vervielfacht.