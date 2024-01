Europaparteitage von SPD und FDP Zwei Frauen rücken ganz nach vorne

Damit rückt eine am Sonntag als Elefant mit in den Raum, die sich immer noch nicht erklärt hat. Bei den Christdemokraten wird damit gerechnet, dass Ursula von der Leyen am 19. Februar in Berlin ihre Kandidatur verkünden dürfte. Als Spitzenkandidatin für ganz Europa - und damit in Deutschland auf keinem einzigen Stimmzettel. Die sind bei der Union nämlich nach Bundesländern aufgestellt. Und so wird in Nordrhein-Westfalen Peter Liese ganz oben stehen, in Bayern Manfred Weber, in Baden-Württemberg Andrea Wechsler und in Niedersachsen David McAllister.