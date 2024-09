Hitzige Debatte im Europaparlament EU-Konsequenzen aus Solingen heftig umstritten

„Wir haben uns gegenseitig zu schützen im Schengenraum, da tut es weh, solche Nachrichten zu hören“, stellt EU-Innenkommissarin Ylva Johansson eingangs ihres abendlichen Redebeitrag im Straßburger Plenarsaal des Europaparlamentes fest. „Solche Nachrichten“, das gilt dem 23. August in Solingen, als drei Menschen bei einem Messerattentat eines mutmaßlichen Islamisten ihr Leben verlieren, acht weitere verletzt werden. Ein Fest in Vielfalt, mit Musik und viel Lachen sei das zur Solinger Stadtgeschichte gewesen, erinnert die Kommissarin. Und stellt fest: „Ein barbarischer Angriff hat einen wunderschönen Sommerabend in eine Tragödie verwandelt.“ Es ist Montagabend, die erste Zusammenkunft der Europaabgeordneten nach dem Anschlag, und die widmen sie einer Debatte, in der sie über die europäischen Folgen aus Solingen sprechen wollen.