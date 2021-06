Mit EU-weiter Plattform : Europa will Obdachlosigkeit bis 2030 ein Ende setzen

Lissabon Mit einem ambitionierten Ziel hat die portugiesische EU-Präsidentschaft eine Plattform gegen Obdachlosigkeit auf den Weg gebracht. Allerdings: Für Sozialpolitik sind in der EU die Mitgliedstaaten zuständig - und gehen mit dem Problem immer noch sehr unterschiedlich um.

Ab 2030 soll es in Europa keine Obdachlosen mehr geben. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, hat die EU am Montag im portugiesischen Lissabon eine "Europäische Plattform zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit" ins Leben gerufen. Sie soll den 27 EU-Mitgliedstaaten, aber auch Kommunen und Dienstleistern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen, um effiziente und innovative Ansätze dafür zu finden.

Obdachlosigkeit sei eine der schlimmsten Formen von Armut, die in den vergangenen 15 Jahren in Europa nicht abgenommen, sondern im Zuge der jüngsten Finanzkrisen und der Corona-Pandemie noch zugenommen habe, so Schmit. Laut Bericht des Europäischen Dachverbands nationaler Organisationen der Wohnungslosenhilfe (FEANTSA) waren 2020 rund 700.000 Menschen in Europa obdachlos, 70 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Und Experten befürchten, die Pandemie dürfte die Situation noch verschärfen. Bei rund zwei Drittel aller Obdachlosen in Deutschland handelt es sich um Männer. Etwa ein Viertel sind Frauen, der Rest Kinder.