Berlin überprüft alle Zahlungen Europa stoppt Unterstützung der Palästinenser

Der Massenmord der palästinensischen Hamas an israelischen Zivilisten ließ im ersten Augenblick auch in der Berliner Ampelregierung die Spannbreite der Gefühle bei der deutschen und europäischen Unterstützung für Palästinenser deutlich. Während die Grünen-Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg noch davon sprach, es werde „fortwährend, selbstverständlich auch in der aktuellen Situation“, geprüft, ob die Hilfe bei den notleidenden Menschen ankomme, griff SPD-Entwicklungsministerin Svenja Schulze sofort durch - und stoppte alle Überweisungen. „Wir werden unser gesamtes Engagement für die palästinensischen Gebiete auf den Prüfstand stellen“, fügte sie hinzu. Dieser Vorgang wiederholte sich am Montag auf europäischer Ebene.