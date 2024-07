„Europa Souveräner Nationen“ AfD gibt Gründung neue Rechtsfraktion im EU-Parlament bekannt

Die Mitgliedschaft in einer Fraktion des EU-Parlaments verschafft der AfD, die vom Verfassungsschutz teils als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, Redezeiten in den Parlamentsdebatten und Sitze in den Fachausschüssen. Jede parlamentarische Gruppe kann auf Kosten der Parlamentskasse zudem zusätzliche Mitarbeiter einstellen und Büro- und Reisekosten abrechnen.