Gerangel um Europa-Listen Frauen sind spitze, Männer müssen weichen

Auch Abgeordnete anderer Parteien aus NRW haben Sorgenfalten vor ihrer Wiederaufstellung. Wenn die Grünen im Juni soviel Stimmen bekommen wie in aktuellen Umfragen, schrumpft ihre Stärke im EU-Parlament von bundesweit derzeit 21 auf 14. Ob davon dann wieder vier aus NRW kommen, wie nach der letzten Wahl, ist eher zweifelhaft. Terry Reintke, die derzeitige Fraktionschefin, die sich am Mittwoch selbst als Spitzenkandidatin bewarb, gilt an Nummer eins als gesetzt. Ein intensives Rennen gibt es bereits um die Plätze zwei und drei, deren jeweils Unterlegene dann auf vier und fünf unterkommen sollen.