EU-Bericht „Wachsende Bedrohung“ durch Drogen in Europa

Der Konsum von illegalen Drogen wird in Europa zu einem immer schlimmeren Problem. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (englisch EMCDDA abgekürzt) spricht in ihrem Drogenbericht 2024, der am Dienstag am EMCDDA-Sitz in Lissabon sowie in Brüssel veröffentlicht wurde, von einer „wachsenden Bedrohung“. Besonders gefährlich seien aktuell hochwirksame synthetische Substanzen, neue Drogenmischungen und sich verändernde Konsummuster.