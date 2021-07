EuGH-Urteil : Zentraler Teil von Polens Justizreformen verstößt gegen EU-Recht

Luxemburg Polen verstößt mit einem zentralen Teil seiner Justizreformen gegen EU-Recht. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg urteilte am Donnerstag, dass Polen mit der neuen Disziplinarordnung für Richter „gegen seine Verpflichtungen aus dem Unionsrecht verstoßen hat“.

So biete die neu geschaffene Disziplinarkammer „nicht alle Garantien für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit“. (Az. C-791/19)Die EU streitet seit Jahren mit Warschau über die Justizreformen der rechtsnationalistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Unter anderem geht es dabei um die 2018 eingerichtete Disziplinarkammer des Obersten Gerichts, die für Disziplinarverfahren gegen Richter zuständig ist und diese beispielsweise auch suspendieren kann.

Nach Auffassung der EU-Kommission ist die Unabhängigkeit dieser Kammer fraglich, da ihre Mitglieder vom politisch kontrollierten Landesjustizrat ernannt werden. Brüssel hatte deshalb Klage in Luxemburg eingereicht. Der EuGH gab nun allen Rügen der Kommission in dem Fall statt.

Die Kammer sei „nicht unempfänglich“ für Einflussnahmen durch das polnische Parlament und die Regierung, erklärte das Gericht. Das Verfahren zur Ernennung der Mitglieder der Kammer werde wesentlich durch den Landesjustizrat bestimmt, „dessen Unabhängigkeit zu berechtigten Zweifeln Anlass geben kann“, heißt es in dem Urteil.

Auch dass polnischen Richtern Disziplinarverfahren drohen, wenn sie sich wegen einer Vorabentscheidung an den EuGH wenden, ist nach Auffassung des Gerichtshofs nicht zulässig. Dies beeinträchtige die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Gerichten und dem EuGH, die darauf abziele, „die einheitliche Auslegung und die volle Geltung des Unionsrechts zu gewährleisten“.

Die polnische Regierung muss nun Maßnahmen ergreifen, um den Rechtsverstoß zu beheben. Tut sie das nicht, könnten ihr Geldstrafen drohen. Ein Regierungssprecher erklärte am Donnerstag, der EuGH versuche, sich mit seinen Urteilen „die Kompetenzen der Mitgliedsstaaten anzueignen“. „Es ist ein Versuch, den EU-Institutionen Kompetenzen zu übertragen, die über das hinausgehen, was ihnen in den Verträgen zugestanden wurde“, sagte Sprecher Piotr Muller dem öffentlich-rechtlichen Sender TVP1.