EuGH-Urteil : Kosten für Verkehrspolizei dürfen nicht in deutsche Lkw-Maut einfließen

Kosten für Verkehrspolizei dürfen nicht in deutsche Lkw-Maut einfließen

Luxemburg Deutschland darf bei der Berechnung der Lkw-Maut nicht die Kosten für die Verkehrspolizei einbeziehen. Das Urteil traf der Europäische Gerichtshof nach der Klage einer polnischen Speditionsfirma.

Die Polizei falle unter hoheitliche Befugnisse des Staates und nicht unter Betriebskosten, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Mittwoch im Streit zwischen einer polnischen Spedition und der Bundesrepublik über die Rückerstattung von Mautgebühren. (Az. C? 321/19)