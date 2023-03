Schwelle für Schadenersatz abgesenkt EuGH stärkt Verbraucherrechte im Dieselskandal

Mit neuen Grundsätzen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag Bewegung in die juristische Aufarbeitung des Dieselskandals beim Thema Thermofenster gebracht. Wenn Hersteller eine Vorrichtung einbauen, die die optimale Abgasreinigung auf bestimmte Temperaturbereiche konzentriert, kann dem Käufer ein Schadenersatz zustehen, entschieden die Luxemburger Richter in einem in Ravensburg anhängigen Fall. Sie engten dabei die Möglichkeiten der Autobauer ein, solche Abschalteinrichtungen ausnahmsweise als erlaubt ansehen zu können. Das hat Auswirkungen auf zahlreiche andere Verfahren und nimmt die Bundesregierung in die Pflicht.