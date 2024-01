Europäischer Gerichtshof Rechte junger Flüchtlinge auf Nachzug der Familie gestärkt

Die große Flüchtlingsdynamik von 2015 liegt gefühlt lange zurück. Doch noch immer sind die Gerichte damit beschäftigt, Streitfragen aus dieser Zeit zu klären. Die jüngste entschied der Europäische Gerichtshof an diesem Dienstag - und stärkte damit das Recht auf Familiennachzug in der EU. Das Urteil liest sich wie die Anweisung an Behörden, im Zweifel zugunsten der Familie zu entscheiden. Was dem 2015 nach Österreich eingereisten 16-jährigen Syrer versagt blieb, darf nun der inzwischen 24-Jährige hoffen: Dass Eltern und Schwester nachreisen dürfen.