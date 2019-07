EuGH-Urteil : Regierungen dürfen TV-Sender beschränken, wenn sie Hassbotschaften senden

Luxemburg Strahlen Fernsehsender Hassbotschaften aus, dürfen EU-Staaten dagegen vorgehen und sie kostenpflichtig machen. Das urteilte am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH).

EU-Staaten dürfen Sender mit Hassbotschaften ins Bezahlfernsehen verbannen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Entscheidung in Litauen gegen einen Sender, der sich auf Russisch an die russische Minderheit in dem Baltenstaat richtet. Der in Großbritannien ansässige Betreiber scheiterte mit seiner Klage dagegen. (Rechtssache C-622/17)