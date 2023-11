Europäischer Gerichtshof Rückführung von Flüchtlingen in andere EU-Staaten wird leichter

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Rückführung von Flüchtlingen in andere EU-Staaten erleichtert. Wurde dort bereits ein erster Asylantrag gestellt, muss das aktuelle Aufenthaltsland in der Regel nicht prüfen, ob dem Flüchtling dort eine Abschiebung in das Herkunftsland droht, urteilte der EuGH am Donnerstag in Luxemburg.