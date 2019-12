Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs : Markus Söder muss nach Urteil wohl keine Zwangshaft fürchten

Luxemburg Zwangshaft kann nur verhängt werden, wenn es dafür eine präzise Rechtsgrundlage gibt. Bayerische Politiker können beruhigt sein. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Anordnung von Zwangshaft für Markus Söder wegen dreckiger Luft beantragt.

Im Rechtsstreit um dreckige Luft in München müssen Politiker der bayerischen Landesregierung wohl keine Zwangshaft fürchten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied am Donnerstag, Zwangshaft könne nur verhängt werden, wenn es dafür im deutschen Recht "eine hinreichend zugängliche, präzise und in ihrer Anwendung vorhersehbare Rechtsgrundlage" gebe. Nach nationalem Recht dürfte dies kaum möglich sein. (Az: C-752/18)