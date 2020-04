„Haft“ für Asylbewerber : Ungarische Transitzone für Flüchtlinge laut EuGH-Gutachter rechtswidrig

Asylsuchende warten im Hafen von Mitilini darauf, mit einer Fähre nach Athen zu gelangen. Um Italien und Griechenland zu entlasten, hatten die EU-Staaten Umverteilung von bis zu 160 000 Asylsuchenden beschlossen. Tschechien, Ungarn und Polen weigerten sich allerdings, sich daran wie vorgesehen zu beteiligen. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Luxemburg Ungarn droht im Streit um seine harte Flüchtlingspolitik eine weitere Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). In einem Prozess um die Asylverfahren des Landes stufte ein Gutachter die Unterbringung von Asylbewerbern in einer abgeschotteten Transitzone an der Grenze am Donnerstag als „Haft“ ein.

EuGH-Generalanwalt Priit Pikamäe hält die Unterbringung von Asylbewerbern in einer abgeschotteten Trasitzone an der ungarischen Grenze für rechtswidrig. Konkret äußerte sich der Gutachter zum Transitlager Röszke an der ungarisch-serbischen Grenze. Die Isolierung und die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit dort seien so stark, dass die Unterbringung eine Haft darstelle, erklärte Pikamäe. Ein Urteil wird erst in einigen Wochen erwartet.

Hintergrund sind die Klagen von vier Asylbewerbern aus Afghanistan und dem Iran. Die ungarischen Behörden wiesen ihre Asylanträge als unzulässig ab, weil sie über Serbien eingereist seien. Dort drohe ihnen keine Verfolgung. Serbien weigerte sich aber, die Asylbewerber wieder aufzunehmen. Ungarn entschied daraufhin, die Flüchtlinge nach Afghanistan beziehungsweise in den Iran abzuschieben. Sie wurden deshalb in der abgesperrten Transitzone Röszke untergebracht.

Das mit den Klagen der Asylbewerber befasste ungarische Gericht will deshalb vom EuGH wissen, ob das Vorgehen Ungarns mit EU-Recht vereinbar ist. Dem nun vorgelegten Schlussantrag des Generalanwalts kommt ein hohes Gewicht zu. Die Richter des Gerichtshofs sind zwar nicht an die Einschätzungen der Gutachter gebunden, folgen diesen aber in vielen Fällen.

Anfang April entschied der EuGH, dass Ungarn, Polen und Tschechien während der Flüchtlingskrise EU-Recht verletzt hätten, weil sie die Übernahme von Asylbewerbern aus Italien und Griechenland abgelehnt hatten. Der Gerichtshof gab einer Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission gegen die drei osteuropäischen Staaten statt, die einen Beschluss aus dem Jahr 2015 zur Verteilung von Asylbewerbern innerhalb der EU nicht umgesetzt hatten.

Die EU-Innenminister hatten im September 2015 gegen den Widerstand osteuropäischer Staaten die Umverteilung von Asylbewerbern aus Italien und Griechenland innerhalb der EU beschlossen. Rund 160.000 Flüchtlinge sollten nach einem Quotensystem in andere Mitgliedsstaaten gebracht werden. Polen und Ungarn nahmen im Rahmen dieser Beschlüsse keine Asylbewerber auf, Tschechien lediglich zwölf.

