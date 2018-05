EuGH bestätigt strenge Vorschriften für das Schächten

Luxemburg Das sogenannte Schächten darf nur in zugelassenen Schlachthöfen vorgenommen werden. Der Europäische Gerichtshof stellte fest, dass die geltenden Vorgaben nicht zu einer Beschränkung der Religionsfreiheit führen.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat strenge Vorschriften für rituelle Schlachtungen ohne Betäubungen bestätigt. Der Gerichtshof stellte in einem am Dienstag verkündeten Urteil fest, dass das sogenannte Schächten nur in zugelassenen Schlachthöfen vorgenommen werden dürfe. Diese Verpflichtung beeinträchtige nicht die Religionsfreiheit, weil sie die freie Vornahme von rituellen Schlachtungen lediglich organisiere.