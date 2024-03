„Recht vor Wahlkampf“ Wenn Parteien die eigenen Spitzenkandidaten verklagen

Und das löste im Parlament einhellige Empörung aus. Die Fraktionsvorsitzenden hatten schließlich in der Woche vor von der Leyens 10,2-Milliarden-Entscheidung die Kommission ausdrücklich in einem gemeinsamen Brief genau davor gewarnt. Mitte Januar drohte das Parlament erstmals in einer von einer breiten Mehrheit getragenen Entschließung mit einer Klage. Gerichtet war das erkennbar auf den Sondergipfel am 1. Februar und bedeutete die klare parlamentarische Ansage, bloß nicht auch noch die restlichen 20 Milliarden zu entsperren. Einzelne Abgeordneten wollten der Kommission sogar mit einem Misstrauensvotum drohen. Daran kamen von der Leyen und ihr Kolleg noch einmal vorbei. Doch die Sache schwelte weiter, weil Teil der Resolution auch die Aufforderung an den juristischen Dienst des Parlamentes war, eine Klage vorzubereiten, um prüfen zu lassen, ob die Kommission mit der Pro-Orbán-Entscheidung gegen Regeln und Recht verstoßen hat.