Einigung EU-weiter Behindertenausweis soll kommen

Menschen mit Behinderung sollen künftig einen EU-weit einheitlichen Behindertenausweis beantragen können. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich am Donnerstag auf das Vorhaben, dass Menschen mit Behinderung etwa bei Urlauben in anderen EU-Ländern der gleiche Zugang etwa zu kostenlosen oder ermäßigten Eintrittspreisen ermöglicht wird, wie die EU-Staaten am Donnerstag mitteilten. Auch der Vorsitzende des Sozialausschusses des Europaparlaments, Dragos Pislaru, bestätigte den Deal. Das Parlament und die EU-Staaten müssen der Einigung noch zustimmen. In den meisten Fällen ist das eine Formsache.