Sondergipfel der EU zu Nahost EU wappnet sich gegen Übergreifen des Nahostkonflikts

Von der Leyen unterstrich, dass es keinen Widerspruch darstelle, solidarisch mit Israel zu sein und gleichzeitig die Bedürfnisse des palästinensischen Volkes ernst zu nehmen. Hatte es unmittelbar nach den Terroranschlägen mit rund 1400 getöteten Zivilisten die Ankündigung des EU-Kommissars Oliver Varhelyi gegeben, wonach alle EU-Unterstützung für die Palästinenser so lange gestoppt würden, bis sichergestellt sei, dass sie nicht in den Händen der Hamas lande, so kündigte von der Leyen am Dienstag Abend an, dass die humanitäre Hilfe der EU sofort verdreifacht werde. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass EU-Mittel zweckentfremdet würden. Zur Versorgung der Palästinenser werde die EU eine Luftbrücke für humanitäre Hilfsmittel aufbauen. Die ersten beiden Flüge sollten noch in dieser Woche erfolgen.