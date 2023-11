EU-Kommission empfiehlt Beitrittsgespräche mit Ukraine Größte Symbolik für kleinste Semantik

Für diesen „historischen Tag“, wie sie ihn gleich selbst nennen wird, hat sich Ursula von der Leyen an diesem November-Mittwoch in Brüssel eine neue Einleitung ausgedacht. Sie bemüht nicht wieder das Bild von den Ukrainern, die jetzt gerade für die europäischen Werte kämpften, die ihr Leben für die EU einsetzten, wie die EU-Kommissionspräsidentin es so oft seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges formuliert hat. Sie erinnert vielmehr daran, dass es nun bereits zehn Jahre her sei, dass auf dem Maidan Menschen erschossen worden seien, weil sie sich in eine Europa-Flagge gehüllt hätten. Seit zehn Jahren kämpfe die ukrainische Bevölkerung dafür, zur EU zu gehören, und nun sei der Moment gekommen, in dem die Kommission die Aufnahme offizieller Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine empfehle.