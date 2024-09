EU-Katastrophenschutz „Jedes Jahr eine Jahrhundertflut“

Über hundert Parlamentarier ergreifen in der gut dreistündigen Debatte das Wort. Sie alle stehen unter dem Eindruck der Bilder von Not und Zerstörung. Von Menschen, die von den Dächern ihrer Häuser gerettet werden, denen nichts bleibt als die Kleider am Leib. EU-Krisenkommissar Janez Lenarcic sieht derzeit zwei Millionen Europäer unmittelbar von der Hochwasserkatastrophe in Polen, Rumänien, Tschechien, Österreich, der Slowakei und Ungarn getroffen. Innerhalb weniger Tage sei fast das Vierfache der Regenmenge eines ganzen Monats gefallen, hätten die Donau auf ein Niveau gebracht wie seit hundert Jahren nicht mehr. „Die Tragödie ist keine Anomalie,“ stellt Lenarcic dann fest. Die Krisen seien zum „neuen Normal“ geworden. Die Schäden durch solche Naturkatastrophen hätten in den 1980er Jahren im Schnitt bei acht Milliarden pro Jahr gelegen, nun seien sie längst über die 50-Milliarden-Grenze gestiegen.