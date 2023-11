EU vor Scheitern ihrer Munitionszusagen Ukraine - die Schere öffnet sich

Weit auseinander gehen in Brüssel auch die Überzeugungen über die Ursachen für die große Lücke zwischen den Munitionsplänen und deren Umsetzung. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell erläuterte, dass 40 Prozent der Produktion in der europäischen Verteidigungsindustrie in Drittländer verkauft würden. „Vielleicht müssen wir also versuchen, diese Produktion auf die Priorität Nummer eins zu verlagern, nämlich auf die Ukraine“, lautete Borrells Schlussfolgerung. Ähnlich sah es EU-Industriekommissar Thierry Breton. Die Rüstungsindustrie in der EU habe ihre Kapazitäten um 20 bis 30 Prozent erhöht. Das bedeute, dass tatsächlich bis zum Frühjahr eine Million Geschosse produziert werden könnten. Aus seiner Sicht könne das versprochene Lieferziel erreicht werden. Die Mitgliedstaaten müssten nun die entsprechenden Verträge schließen.