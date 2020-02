Heilungschancen zu unterschiedlich : Von der Leyen möchte Krebsversorgung in EU angleichen

Brüssel EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen möchte die Krebsversorgung der EU-Länder stärker angleichen. Präventive Maßnahmen und Forschung sollen gefördert werden.

Die Überlebenschancen bei Krebs sind in der Europäischen Union extrem unterschiedlich. „Für eine Frau mit Gebärmutterhalskrebs in Rumänien ist es 16 Mal wahrscheinlicher zu sterben als für eine Frau in Italien“, beklagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel. „Das kann so nicht auf Dauer sein, das ist nicht richtig.“ Die Versorgung und Prävention der 27 Länder müsse sich annähern. Dies ist nach ihren Worten ein Ziel von „Europas Plan zum Sieg über den Krebs“.