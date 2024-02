Markt für Kurzzeitvermietungen EU stutzt Wildwuchs bei Airbnb & Co.

Selbst durch sporadisches Vermieten leer stehender Wohnungen ließen sich im Schnitt 22.000 Euro im Jahr verdienen, rechnet van Sparrentak vor. Die Wohnqualität in den betroffenen Vierteln werde schlechter, der soziale Zusammenhalt gehe verloren, die Mietpreise würden in die Höhe getrieben – und es fehle schlicht an ausreichendem Wohnraum. Am Beispiel Amsterdams veranschaulicht sie, was passieren würde, wenn 78 Prozent der insgesamt 8700 bei Airbnb angebotenen Unterkünfte dem Markt für Mietwohnungen entzogen würden: Es komme zu Lehrermangel, weil die Pädagogen in der Stadt nicht mehr wohnen könnten.