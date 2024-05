EU verliert Geduld mit Orbán Und täglich nervt der Putin-Freund

Die hinter verschlossenen Türen und in ungarischen Interviews verbreiteten Begründungen für die Blockade wechseln. Mal ist es der ukrainische Umgang mit einer ungarischen Bank, mal ist es die Behandlung der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Weil Kiew sich in beiden Fällen schon vor Monaten den ungarischen Wünschen gefügt hat, wird spekuliert, dass Ungarn es in Wirklichkeit darauf abgesehen hat, die wegen Rechtsstaatsverstößen von der EU gesperrten Milliarden aus der Brüsseler Blockade zu holen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock appellierte vor dem Ministertreffen öffentlich an Ungarn, die Unterstützung für die Ukraine zur Friedenssicherung „endlich zu ermöglichen“. Dann warnte sie intern, unterstützt von weiteren Kollegen, Orbáns Außenminister Péter Szijjártó, die Friedensfazilität zur Finanzierung der Ukraine-Hilfe weiter „in Geiselhaft“ zu nehmen.