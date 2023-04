EU ändert Verkehrs-Prioritäten Russland raus, Ukraine rein

Beim Verkehr kreuz und quer durch Europa schaltet die EU nun auf ein höheres Tempo. Sinnbildlich steht dafür an diesem Donnerstag die Abstimmung im federführenden Verkehrsausschuss des Europa-Parlamentes. Der amtierende Vorsitzende Jan-Christoph Oetjen von der FDP schafft die Abstimmungsprozedur nicht nur in der Hälfte der veranschlagten Zeit. Am Ende legen die Fachpolitiker aller Fraktionen auch noch eine Einstimmigkeit hin. Das lässt vermuten, dass sich die Abgeordneten nächste Woche den Umweg über eine weitere Plenar-Abstimmung sparen werden und es direkt in die finalen Verhandlungen mit Kommission und Rat gehen wird. Schon in sieben Jahren sollen die wichtigsten Knotenpunkte Europas engmaschig verbunden sein, und eine intensivere Anbindung der umgebenden Regionen soll schon in einem Zwischenschritt 2040 erreicht sein. Alle komplett dann bis 2050.