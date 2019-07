EU-Verhandlungskreise : Timmermans soll an die EU-Spitze

Exklusiv Brüssel/Berlin Der niederländische Sozialdemokrat hat gute Chancen auf den Posten des Kommissionschefs in Brüssel. Dafür könnten zwei Deutsche Parlamentspräsident und Zentralbankchef werden.

Im Ringen um die Besetzung der Spitzenposten in der Europäischen Union zeichnete sich am Sonntag ab, dass der Niederländer Frans Timmermans die besten Chancen auf den mächtigen Job des EU-Kommissionspräsidenten hatte. Wie unsere Redaktion aus Verhandlungskreisen erfuhr, sollte der sozialdemokratische Spitzenkandidat bei der Europawahl die Kommission führen. Sein konservativer Gegenspieler Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, sollte dessen Präsident werden. Weber war Spitzenkandidat der Volkspartei gewesen.

Auf das Paket Timmermans/Weber hatten sich mehrere EU-Politiker, darunter Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, am Rande des Gipfeltreffens der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Japan geeinigt. Der Vorschlag sollte beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Sonntagabend in Brüssel als Kompromiss präsentiert werden. Timmermans und Weber hatten sich am Morgen telefonisch zu einer gegenseitigen Unterstützung verabredet. EU-Ratspräsident Donald Tusk bestätigte, dass ein Sozialdemokrat an die Spitze der Kommission rücken soll. Macron zeigte sich offen für Timmermans.