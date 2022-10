Unterdrückung von Protesten : EU verhängt Sanktionen gegen iranische Sittenpolizei

Luxemburg Die EU reagiert mit Sanktionen auf die jüngsten Proteste im Iran. Unter anderem die berüchtigte Sittenpolizei wird ins Visier genommen. Mitglieder sollen unter anderem nicht mehr in die EU einreisen können.

Wegen der Gewalt gegen Demonstranten im Iran haben die Außenminister der Europäischen Union Sanktionen gegen die Sittenpolizei und weitere Verantwortliche des Landes beschlossen. Auf der am Montag im Amtsblatt der EU veröffentlichten Sanktionsliste stehen elf Verantwortliche sowie vier Organisationen, darunter neben der Sittenpolizei auch die Cyber-Einheit der Revolutionsgarden. Gegen alle Betroffenen werden Einreiseverbote verhängt, zudem wird ihr Vermögen in der EU eingefroren.

„Das betrifft Akteure der sogenannten Sittenpolizei, aber das betrifft auch die anderen Verantwortlichen in dem Bereich“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montag am Rande eines Treffens mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg. Der Name sei ein „Unwort (...) wenn man sieht, welche Verbrechen begangen werden“, sagte Baerbock.