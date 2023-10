EU-USA-Gipfel in Washington Biden zielt mit Trumps Gewehr auf Europa

Erst die Ukraine, jetzt Nahost. Es sind Kriegszeiten, in denen die USA und die EU in besonderem Maße ihr transatlantisches Zusammenstehen erleben. „Unseren ältesten und stärksten Verbündeten“ nannte EU-Kommissionschefin den US-Gastgeber vor dem Beginn des EU-USA-Gipfels am Freitagabend in Washington. Doch was für die großen Militärkonflikte gilt, hat bei den wirtschaftlichen Interessen nur begrenzte Ausmaße. Eigentlich wollte die EU die bis Ende Oktober ausgesetzten Stahlzölle, die Trump gegen europäische Waren eingeführt hatte, endgültig vom Tisch bekommen. Zu feiern blieb jedoch nur der Minimalkonsens, den Zollstopp lediglich zu verlängern und über die Bedingungen für ein finales Wegräumen der protektionistischen Stolpersteine erst noch mal weiter zu verhandeln.