Transatlantischer Handelsstreit Schwarze Oliven verfinstern die Stimmung

Die Hoffnung hatte sich auf Ausführungsbestimmungen gerichtet. So könnte die strikte Beschränkung auf eine Förderung allein amerikanischer Produkte aufgeweicht werden, indem auch in den USA geleaste Elektroautos aus Europa subventionierbar sein könnten. Ähnliches erhoffte sich Brüssel bei der Definition subventionierter Batterien. „In diesen Zeiten brauchen wir nicht Handelskrieg über den Atlantik, sondern wir brauchen Handelsdiplomatie über den Atlantik“, bekräftigte Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner beim Dreikönigstreffen seiner Partei. Der Unions-Amerika-Experte Peter Beyer hat bei zahlreichen Gesprächen in den letzten Wochen tatsächlich „auf beiden Seiten des Atlantiks ein deutliches Interesse an einer Vermeidung eines Handelsstreits“ erkennen können. Besonnenheit, weitere Gespräche und überlegtes Handeln seien das Gebot der Stunde.