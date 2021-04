Von der Leyen will keine zweite „Sofagate"-Situation zulassen

Die Situation: Recep Tayyip Erdogan (r.) und Charles Michel sitzen in Sesseln, während Ursula von der Leyen auf einem Sofa Platz nehmen muss. Foto: dpa/Dario Pignatelli

Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat erstmals seit der „Sofagate“-Affäre um ihre protokollarische Behandlung bei einem gemeinsamen Türkei-Besuch Ratspräsident Charles Michel getroffen.

Michel und von der Leyen hielten nach Angaben der EU-Kommission am Nachmittag in Brüssel ihr wöchentliches Treffen ab. Von der Leyen habe dabei deutlich gemacht, "dass sie eine solche Situation nicht noch einmal zulassen werde", hieß es aus EU-Kreisen.

Zu dem diplomatischen Eklat war es während eines Besuchs der EU-Spitzen beim türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gekommen. In einem Video ist zu sehen, wie von der Leyen zum Auftakt des Treffens im Präsidialamt am Dienstag zunächst stehen bleibt und mit einem "Ähm" reagiert, als sich Erdogan und Michel auf zwei nebeneinander stehende Sessel setzen - ein dritter Sessel stand nicht bereit. Die Kommissionschefin musste in beträchtlichem Abstand auf einem Sofa Platz nehmen.