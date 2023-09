Zahl der Flüchtlinge steigt EU-Tunesien-Abkommen fliegt von der Leyen um die Ohren

Linke, Grüne, Sozialdemokraten und Liberale weisen wieder und wieder auf die schwierigen Menschenrechtsbedingungen und den Abbau der Demokratie in Tunesien hin. Von „schmutzigen Deals mit dem Diktator Kais Saied“ spricht die Grünen-Abgeordnete Tineke Strik. Die Linken-Politikerin Cornelia Ernst findet es schäbig, dass Tunesien „die Jagd auf Migranten von der EU bezahlt bekommt“. Und der liberale Migrationsexperte Jan-Christoph Oetjen geht mit einer Reihe Fragen an den Start. Das Abkommen sei in seinen wirtschaftlichen Aspekten „gar nicht schlecht“, meint der FDP-Politiker. „Aber warum jetzt, wo Präsident Saied das Land in eine Autokratie verwandelt?“ Oetjen will auch wissen, ob Saied wirklich ein „verlässlicher Partner“ sein könne, wo er doch gerade wieder Oppositionelle verhaften und Richter absetzen ließ. Und schließlich: „Kann jemand ein guter Partner sein, der Migranten in der Wüste nach Libyen einfach aussetzt ohne Wasser?“ Daraus macht Oetjen eine Gleichung: „Keine Menschenrechte, keine Demokratie - kein Abkommen.“