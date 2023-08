EU-Verteidigungsminister in Toledo Europa kommt bei der Munition nicht nach

Beim informellen Treffen der Verteidigungsminister am Dienstag und Mittwoch, dem an diesem Donnerstag die vertrauliche Zusammenkunft der Außenminister folgt, wird ein Grunddilemma der EU erneut deutlich: Die Welt ist zumeist schneller als Europa. Gerade hat sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vorgenommen, mit den Ministerrunden über Reaktionen auf den Militärputsch in Niger zu beraten - dem fünften in Afrika in jüngster Zeit - , da werden die Minister von der Nachricht geweckt, dass in der Nacht der sechste stattgefunden hat. Nun auch Gabun. Eine „weitere Destabilisierung der gesamten Region“, lautet Borrells besorgte Analyse. Auch dies sei eine „wichtige Sache für die EU“. Doch Antworten hat er noch nicht.