Außenministertreffen in Toledo EU sucht neue Lösungen für die Ukraine

Natürlich nahm er die Tagung in einer ehemaligen Waffenfabrik zum Anlass, seine Kollegen erneut um mehr Waffen zu bitten. Scharf kritisierte er die deutsche Zurückhaltung bei der Lieferung eines Großteils der verfügbaren Taurus-Marschflugkörper. „Es gibt wirklich kein einziges objektives Argument gegen diese Entscheidung“, meinte Kuleba am Rande des Treffens. Der Einsatz von Marschflugkörpern mache Sinn, weil sie dazu beitragen könnten, den Krieg früher zu beenden. Frankreich und Großbritannien liefern der Ukraine bereits diese Waffensysteme, die Bunker und andere Infrastruktur über mehrere Hundert Kilometer hinweg zerstören können. In Deutschland gibt es großen Widerstand in der Kanzlerpartei SPD wegen der Möglichkeit, dass die Ukraine sie auch gegen Ziele in Russland einsetzen könnte. Die Regierung lässt prüfen, ob die Reichweite technisch eingeschränkt werden kann.