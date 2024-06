Vorläufige Strafzölle der EU Deutsche Autobauer fürchten Pekings Revanche

Die mehrstufige Entscheidung dreht sich im Einstieg um den 4. Juli. Von diesem Tag an können unterschiedliche Strafzölle auf die verschiedenen Gruppen chinesischer E-Auto-Lieferanten erhoben werden - aber nur nachträglich, wenn sich die chinesische Regierung nicht auf Verhandlungen einlässt, die zu einem Abstellen der Wettbewerbsverzerrungen führen. In einem Prüfverfahren hatten die EU-Beamten den Grund für einen Anstieg des chinesischen Markteils in Europa von vier auf 20 Prozent auf systematische staatliche Subventionierung zurückführen können.