Von der Leyens Global Gateway : EU stockt Geld für Nahrungsmittelprojekte in Afrika auf

Ursula von der Leyen Mitte Juni bei einem Besuch in Kairo. Foto: dpa/Amr Nabil

Brüssel Global Gateway heißt die Alternative Europas zu den Versuchen aus Russland und China, Entwicklungsländer in neue Abhängigkeiten zu verstricken. Der Krieg in Europa lässt das auf 300 Milliarden angelegte Entwicklungsprojekt noch dringlicher erscheinen. Aber kommt es auch in Bewegung?