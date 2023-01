Für Reisende aus China EU stellt sich auf neue Corona-Testpflicht ein

Angesichts der gewaltigen Zahl von Corona-Infizierten in China haben sich die EU-Mitgliedsstaaten am Mittwoch auf gemeinsame Regeln für den Umgang mit Reisenden aus China eingestellt. Am Nachmittag beriet das Krisenreaktionsteam über Testpflichten für alle Einreisen aus China. Auf dem Tisch lag die Empfehlung der EU-Kommission, solche negativen Testnachweise zur Voraussetzung für den Antritt von Flugreisen aus China Richtung Europa zu machen. Dafür habe sich am Vortag eine „überwältigende Mehrheit“ der EU-Staaten ausgesprochen, berichtete die Kommission von einem Treffen der Gesundheitsexperten.