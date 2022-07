Brüssel Die Energieminister der EU-Länder sollen den Plan bei einem Sondertreffen in Brüssel offiziell bestätigen. Ziel ist es, die Risiken zu reduzieren, die ein Lieferstopp mit sich brächte. Der Plan enthält mehr Ausnahmen als der erste Entwurf.

Vertreter von EU-Staaten haben auf einen Notfallplan zur Senkung des Gaskonsums verständigt. Die Kostenpflichtiger Inhalt EU-Kommission hatte den Plan bereits vergangene Woche vrogestellt. Jetzt sieht es so aus, als hätten sich die Ministerinnen und Minister der Länder geeinigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Plan an diesem Dienstag bei einem Sondertreffen der Energieminister in Brüssel offiziell bestätigt werden. Er soll vor allem die Risiken reduzieren, die sich aus einer vollständigen Unterbrechung russischer Gaslieferungen ergeben könnten.