Abstimmung der EU-Staaten Schärfere Gesetze für Künstliche Intelligenz

Das geplante KI-Gesetz hat eine weitere Hürde genommen. Vertreter der EU-Staaten stimmten am Freitag in Brüssel für einen Vorschlag, wonach Künstliche Intelligenz (KI) bald schärferen Regeln unterworfen sein sollte. „Heute ist ein guter Tag für Innovationen und Grundrechte in Europa“, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Nun sei der Weg frei für einen sicheren Rechtsrahmen, der Innovationen fördere und Risiken angemessen adressiere.