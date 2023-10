Krisenverordnung beschlossen EU-Staaten einigen sich auf Asylkompromiss

Mit dem Krisenmechanismus sollen von Migration besonders betroffene EU-Staaten wie etwa Italien vorübergehend mehr Menschen in die sogenannten Grenzverfahren schicken können als sonst vorgesehen. Andererseits sollen die betroffenen Länder die Menschen auch ohne größere Hürden weiter in andere EU-Staaten leiten können. Der Krisenmechanismus ist Teil des GEAS, das vorsieht, dass Menschen mit geringen Bleibechancen direkt an der EU-Außengrenze einem beschleunigten Asylverfahren unterzogen und bei Ablehnung direkt abgewiesen werden.