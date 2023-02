Außenministertreffen in Brüssel EU soll eine Million Geschosse für die Ukraine beschaffen

Den Jahrestag des russischen Angriffskrieges begleitet die EU mit sorgsam ausgewählten Signalen. Die Bilanz von Sanktionen und ukrainischem Beharrungsvermögen am Ende der Vorwoche im Parlament, das zehnte Sanktionspaket zum Jahrestag selbst, die Brüsseler Großdemonstration für die Solidarität mit der Ukraine am Wochenende - und vor allem das Außenministertreffen an diesem Montag, das EU-Außenbeauftragter Josep Borrell mit einem demonstrativen gemeinsamen Statement mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba eröffnen wollte. Warum er stattdessen plötzlich in Kiew gebraucht wurde, war klar, als kurz nach Beginn des Treffens in Brüssel die Eilmeldungen vom Eintreffen des US-Präsidenten in der Ukraine die Runde machten.